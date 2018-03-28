當車手分到幾千元 詐欺判重刑

2018-03-28 13:08

〔記者黃建華／高雄報導〕千萬別以為當詐欺集團車手可以日進斗金，當心發財夢碎，還惹來牢獄之災!

高職畢業的莊男、陳男因缺錢花用，去年4月加入詐欺集團當提款車手，從北部搭高鐵南下高雄，先後向2名被害人取得10萬元、30萬元，莊男只分到8千元、陳男只分到6千元，但高雄地院一審依犯三人以上共同詐欺罪將莊判刑2年，陳男判刑1年10月。真是因小失大，全案可上訴。

判決指出，高職畢業的莊姓男子與陳姓男子，去年4月間因缺錢花用，加入詐欺集團，該詐欺集團亂槍打鳥打電話向高雄、基隆2名上當的被害人謊稱其弟弟或兒子幫人作保，欠款被挾持毆打，需先交付部分欠款利息元，才能獲釋。

2名被害人害怕親人遇害，分別允諾交付10萬元、30萬元，莊男因此指示陳男和另一少年（另移送高雄少年和家事法庭審理）分別在4月5日和21日在高雄和基隆向上當的被害人取款得手。

其中，莊男2案分得8千元，陳男則分得6千元，嗣經警方調閱監視器影像，循線逮捕莊、陳等3人送辦。

高雄地院審理認為，2名被告正值青年，不憑己力正當賺錢，僅因缺錢即圖不勞而獲，加入以電話與被害人聯絡，佯稱其家人替人作保而欠債，遭人打傷、挾持，如不支付款項，將對其家人不利等語的詐欺集團，致被害人因擔心家人安危而依指示付款。此種利用人性弱點之犯罪手段可謂惡劣，不僅侵害被害人財產權，對社會治安亦造成莫大之危害，2人分得的贓款雖然不多，但法院還是分別將莊男判刑2年、陳男判刑1年10月。可上訴。

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