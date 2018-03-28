獨家》高市警匪槍戰落網2嫌收押 警再搜出222顆子彈

高市警匪槍戰落網2嫌今收押，警再搜出222顆子彈（記者黃良傑攝）

2018-03-28 13:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市大賣場前警匪槍戰落網的2嫌，持槍的駕駛陳羿丞及逃過槍彈劫的通緝犯洪億原，今天中午12點30分裁定羈押，因2人堅不吐實，也不交代載槍毒現金要去何處，遭檢方聲押獲准。

此外，保大昨天持續搜索3嫌乘坐的轎車，在副駕駛座墊下，再搜獲222顆子彈，累計在車上共查獲527顆各式子彈，另也在3人租屋處搜出2顆子彈和3顆彈殼，警方成立專案小組持續向上溯源，追查槍械及毒品來源。