醋男拿鐵鎚敲破前妻新男友的頭 殺人未遂判刑5年2月定讞

2018-03-28 12:45

〔記者張文川／台北報導〕桃園市男子陳湘英，8年前與王姓前妻離婚後2個多月，到前妻家探視，前妻沒應門、電話也不接，憤持大鐵槌敲壞大門，妻子被迫開門，陳男看見羅姓男子在屋內，妒火中燒用鐵鎚狠K羅男，羅男被打得頭破血流，一度命危；最高法院認定陳男有殺人犯意，今依殺人未遂罪判處5年2月定讞。

判決指出，陳男有麻藥前科，曾入獄5年多，2006年出獄，2009年11月與前妻離婚，隔年1月他聽說前妻感冒而前去探望，卻吃了閉門羹，怒持社區管理室的鐵槌破壞鐵門欲強行闖入，前妻無奈半開鐵門查看。

陳男狠力推門進屋，看見羅男坐在客廳沙發打筆電，竟醋勁大發，辱罵三字經並持鐵鎚由上往下敲擊，羅男頭部中槌，當場血流滿面，他出手格擋，左手食指也被敲斷，還把筆電砸爛，仍不罷手，連揮數下但都被閃掉或被前妻擋住，最後被前妻推出門，他才假意離開。

前妻帶著羅男要去就醫，陳男卻又回馬槍在電梯口堵人，對羅男又是一陣拳打腳踹，社區保全見狀前來護駕，才順利讓前妻至地下室開車載羅男去醫院；羅男被打得顱內出血，院方一度發出病危通知，所幸加護急救後撿回一命。陳男被起訴後逃亡通緝3年多才被捕歸案。

陳男不承認有殺人之意，辯說他當時酒後意識不清，「我只有敲一下，未針對頭部攻擊，否則頭部傷勢不止這樣」。

一審時陳男與羅男達成調解，羅男撤告傷害罪，桃園地院判決公訴不受理；檢方不服，認為殺人未遂罪不能撤告，因此提起上訴，高院二審撤銷一審判決，依殺人未遂罪改判5年2月；最高法院今認同二審判決，駁回陳男上訴，全案定讞。