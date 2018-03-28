假冒名人、電視台背書 臉書一頁式廣告販售偽劣貨行騙

2018-03-28 12:45

〔記者邱俊福／台北報導〕不法集團利用擷取變造知名中醫師如吳明珠、于美人代言等等，或各大電視媒體的官方網站影音資料，吸引不特定民眾上網瀏覽誤信，再利用一頁式廣告販售劣質商品行騙，刑事局偵九大隊經長期偵查昨天破獲該集團在台倉儲，逮2嫌到案，正擴大偵辦中。

警方表示，桃園市蘆竹區的中國地區上海壹加壹國際物流有限公司（下稱壹加壹公司）在台所設立的倉儲庫房，該公司與位在中國等境外的詐騙集團分工，由詐騙集團創設臉書粉絲專頁投放「一頁式廣告」販售商品，並擷取變造知名人士（如中醫師、蠶絲達人）或公司（如各大電視媒體、知名品牌炒鍋等）的官方網站影音資料，並結合時事、八卦等議題，吸引不特定民眾上網瀏覽。

導致被害人誤信正品下訂購買，由壹加壹公司委託國內不知情報關及物流業者運送派件，被害人將貨款交給物流業者後，物流業者再將款項匯入壹加壹公司指定的銀行帳戶，而被害人收到劣質低價商品始驚覺受騙。

警方說，劣質低價商品若經購買的被害人等申訴退貨後，會送往該倉儲庫房留存，俟其他被害人於詐騙購物網站訂購同一商品時，依壹加壹公司明知貨品經民眾大量退貨，仍指示再將已退貨的劣質商品重新包裝後再寄出，繼續詐騙不特定人。

警方專案小組昨天將倉儲破獲，逮2人到案，查獲大批劣質低價商品，包括中藥增髮皂、中藥肚臍貼、牛頭牌炒鍋、單筒望遠鏡等等，以及電腦主機、筆記型電腦、手機等贓證物。