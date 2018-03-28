騎士遭轎車「鏟」飛不治 轎車撞爛冷血肇逃

轎車車頭撞爛、廠牌標誌都掉落，駕駛人卻仍逃逸。（記者陳彥廷翻攝）

2018-03-28 12:41

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣崁頂鄉26日發生肇事逃逸案件，1輛登記蕭姓女子名下的黑色轎車，於屏187線崁頂嘉一香食品廠門口，疑似為了超車違規行駛慢車道，看到前方的機車騎士卻未減速，反而從後撞上並把騎士鏟起，該名周姓騎士重傷經送醫後死亡，駕駛不僅未下車查看，還拖著毀壞的車頭冷血開了7、8公里逃逸，目前仍下落不明。

周女家屬昨天將該黑色轎車逃逸的畫面po上網希望緝兇，網路湧起躂伐聲浪，昨天51歲的周女經急救仍死亡，警方表示，當天接獲報案後循線追查，發現車為家住台南的蕭姓女子所有，到了台南訪查，蕭女家屬表示，蕭女和朋友居住屏東縣潮州鎮，果然在潮州華安街1處發現肇事車輛，不過對比蕭女出門時間，應非蕭女所駕，可能是其朋友駕車出門。

警方說，經熱心民眾提供行車紀錄器及調閱監視器，發現該黑車從後方把女騎士鏟飛，女騎士送醫後不治，但黑車卻是肇事逃逸，目前已鎖定相關情資，將請相關人到案說明。

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