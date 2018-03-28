朋友寄放改造槍械 男子網購裝飾彈判4年10月

2018-03-28 12:32

〔記者黃建華／高雄報導〕從事柏油路面工作的蔡姓男子，去年接受許姓友人寄放一把改造手槍、4支槍管後，一時好玩竟上網購買裝飾彈，自行用工業用底火喜得釘的火藥填裝到彈桶，製造27顆子彈，遭東港警分局查獲，高雄地院一審依違反槍砲彈藥管制條例判處蔡男應執行4年10月，併科罰金新台幣12萬元。可上訴。

判決指出，蔡姓男子去年2月初前往許姓友人（未經檢察官起訴） 住處聊天時，受許男之託保管具殺傷力之黑色JP915改造手槍1枝及槍管4 枝，並將槍械帶回住處藏放。

同年4月4日，蔡男以其註冊的帳號號在YAHOO 拍賣網站上，陸續購入裝飾彈、底火及拋棄式藥桶等物及利用其於同年6 月中旬自某工地取得之喜得釘內火藥，在住處內將火藥填入彈殼內及裝置底火之方式製造子彈，合計製造完成具殺傷力之子彈20顆及不具殺傷力之子彈7顆。

嗣經屏東縣東港警分局於同年7月5日上午6時許，在其住處房間內起獲改造槍械、子彈等物，雄檢起訴蔡男涉嫌改造槍械、子彈。

不過，蔡男在法院審理時，否認改造槍械、槍管，供稱是許姓友人寄放，只承認改造子彈，法官因此依未經許可，寄藏可發射子彈具有殺傷力之改造手槍及改造子彈等罪，判他應執行4年10月，併科罰金新台幣12萬元。可上訴。