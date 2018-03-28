阿里山公路落石 中客團遊覽車玻璃被砸破

阿里山公路78.9公里處的十字路段邊坡，上午10點35分突落下長約1.5公尺、寬約50公分的石塊，不偏不倚砸中遊覽車上半部的前擋風玻璃，幸無人傷亡。（阿里山工務段提供）

2018-03-28 12:17

〔記者曾迺強／嘉義報導〕驚悚！嘉義縣山區觀光運輸要道台18線（阿里山公路），今早10點35分在78.9公里處的十字路段邊坡，突落下長約1.5公尺、寬約50公分的石塊，不偏不倚砸中1輛行駛中的遊覽車上半部前擋風玻璃，玻璃應聲破裂，前方置物區毀損，車上15名中國遊客飽受虛驚，也沒傷及坐在置物區下方的駕駛，無人傷亡。

警方指出，遊覽車單姓司機（45歲）今早載遊客上阿里車，車上連同導遊及中客共17人，均無人受傷，但落石掉在車窗與第一排乘客座安全桿間的置物區，為避免碎落品傷到遊客，將遊客載往遊樂區後，已開車下山維修。

公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長黃秋揚表示，目前該路段交通順暢，初查無其他落石，已派員用空拍機勘查整座山壁的岩塊覆蓋情況，再依結果研議是否封閉施工。

黃秋揚說，該路段近月無落石情形，但下行往嘉義方向的76.7公里處日前有邊坡土石坍方情況，26日已進行補強工程，兩者落石原因是否相關，有待調查。（12:45更新）