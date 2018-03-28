宣示提高司法性平意識 司法院長率員參加性平課程

司法院舉辦史上首場性平講座。（記者吳政峰攝）

2018-03-28 12:02

〔記者吳政峰／台北報導〕法官性騷擾改判案燒到司法院，司法院長許宗力為了宣示提高司法人員性平意識的決心，今（28）日親自率領行政人員參與司法院史上首場性平課程，並坦言法官在落實性平上確有不足，希望能藉由制度改革，培養保護弱勢者的意識。

許宗力表示，改判案是個反思的契機，可藉此檢視性別刻板印象如何影響審判，如果司法人權欠缺平權意識，便對職場既有的性別權力關係無感，無法自覺盲點，但司法不僅不能成為性別暴力的幫兇，更應成為受害者的靠山才對。

許宗力指出，司法院已著手檢討相關制度，研修「法官法」，將性騷擾列為移送懲戒項目，強化司法體系的性騷擾處理機制，以及規定司法機關同仁每年需接受一定時數的性平課程培訓，今日在場的就是新課程的首批學員。

許宗力強調，性別議題不僅限於男女平等，LGBTQ（Lesbian、Gay、Bisexual、Transgender、Queer）族群，也就是性傾向、性別認同的少數族群，司法亦應對他們受到的不平等待遇保持敏銳度。

不只性別平等，許宗力還特別提到保護身心障礙的意識，因為在傳統文化的教育下，社會大眾對這些人所受的不平等待遇無感，因此司法人員應學習新的平權意識，接受新觀念刺激，司法院也將持續舉辦弱勢平權意識的培力課程，是責無旁貸的憲法任務。

擔任司法院首場性平課程的講師是中央研究院兼任研究員焦興鎧，專門研究性騷擾議題，曾任勞委會性平會委員，也是文化大學勞動學研究所兼任教授，更是許宗力的大學長，兩人的指導老師為前司法院長翁岳生。

擔任司法院首場性平課程的講師是中央研究院兼任研究員焦興鎧（起立者）（記者吳政峰攝）

司法院長許宗力（前排右一）與祕書長呂太郎（右二）認真上課。（記者吳政峰攝）

司法院副院長蔡炯墩（左一）與大法官黃昭元（左二）也當首場課程的學員。（記者吳政峰攝）