保全戀童狼 高院判歐陽大智12年

2018-03-28 11:35

〔記者楊國文／台北報導〕戀童狼、前保全員歐陽大智10餘年前性侵男童並拍裸照留存，遭判刑入獄，但他出獄後惡性不改，又對某單親媽媽的兒子伸狼爪得逞，判11年徒刑定讞，檢警分析他留存的大批男童猥褻照，查出另對4名男童下手猥褻，去年再判他15年刑期，高等法院以經鑑定歐陽大智犯有精神疾病給予減刑，另對其中的2名男童同時拍猥褻照，屬想像競合關係應屬一罪，認定「罪數較一審認定有減少」，今減刑改判為12年；可上訴。

服刑中的歐陽大智今未出庭聆判，無法得知他對判刑看法。

特別的是，一名受害男童阿傑（化名）的母親，因自責所託非人，已選擇輕生並已離世。家屬對歐陽大智犯行提出100萬民事求償，台北地院去年底判准，但高院審理期間，他擺出一付「沒錢可賠」態度，表示「我沒錢」，令家屬為之氣結。

36歲的歐陽大智，其犯案史源自12年前任職北市信義區某知名豪宅保全，但下班後受友人之託、代為照顧子女，不過戀童癖發作使然，陸續猥褻5名尚在就讀幼兒園或國小的男童、並拍裸照。最高法院判他4年6月有期徒刑確定，並要求入獄後接受強制治療。

但歐陽大智2014年服刑期滿後，隨即透過網路結識1位單親媽媽，得知對方忙於工作、無暇接送或照顧稚兒後，佯裝好心表示願意幫忙接送，並免費照顧到下班，實際上多次撫弄男童性器或乳頭，還逼男童為其口交或供肛交，並用數位相機拍下照片。

歐陽男到案後辯稱，年幼時曾被性侵，還被詛咒「若長大不性侵其他小朋友、會車禍而死」，試圖合理化犯行，最後被依強制性交、拍攝猥褻物等罪，重判11年定讞。

檢警過濾歐陽大智扣案照片檔，分析他強拍4名男童拍下局部特寫，或於裸體睡覺被拍照，再依強制猥褻等罪將他起訴，一審重判15年。