監視器對準鄰居家門口 老師判賠萬元

2018-03-28 11:31

［記者楊政郡／台中報導］「監視器對準我家門口！」朱姓碩士教師發現鄰居監視器竟然對準他家門口，控告邱姓學士教師，請求移除及賠償6萬元，本案在協調期間監視器已移除，法官認為邱某的監視器有逾越必要程度，確有侵害原告隱私權之虞，審酌監視器安裝至移除約4個月，精神賠償1萬元為適當。

判決書指出，朱男主張邱姓鄰居106年10月間起在自家窗戶架設雲端監視器，其鏡頭竟對準他家的大門口，長期監視他家人員進出，門口雖屬一般人得見聞場所，但被告24小時監控，已逾比例原則，侵害他的隱私權、人格權。

朱男說，自從鄰居裝了這支監視器，他屬託家人注意是否得罪人，外出是否被人跟蹤，隨時要注意有無人刻意跟隨，每次家人出門都戒慎恐懼，深恐無意間得罪人被報復，他個人還求助「身心科醫師」、有罹患「輕度憂鬱症」，須持續治療。他要請求移除侵害及要求賠償6萬元。

被告邱某供稱，他的監視器所設範圍是自家花園及被告門口前，並沒有拍到房屋內部，且從未想要侵害原告的隱私，沒有故意之犯意。

他收到鄰居朱男的存證信函，就把監視器線路拆掉，只是監視器還沒拆，監視器是到107年2月12日才拆掉。

法官發現，該鏡頭的方向確實已把原告大門口的一舉一動全部攝入，而兩造的房屋屬有門禁之社區型別墅，雖原告的大門銜接社區中庭，但也僅有社區及經住戶允許的人員得進入該區域，非一般人都能自由出入之場所，自然有隱私權的合理期待，被告雖非故意侵害，但已造成隱私權侵害無誤。

審酌被告裝設監視器至自動拆除，僅約4個月，原告請求6萬元太高，以1萬元為適當。