復興航空內線交易案 林明昇五嬸等3人緩刑、1人判3年2月

2018-03-28 11:19

［記者張文川／台北報導］復興航空前年11月無預警停飛，復航董事長林明昇的五嬸林鄭珊珊（國產集團總裁林孝信弟媳）、易飛網董座周育蔚、百順旅行社負責人劉信平、中興保全發言人朱漢光的妻子柯錦瑢等4人，被控在興航即將公告停飛的重大訊息前，全面出脫復航持股，共避損770多萬元，北檢去年6月依證交法內線交易罪嫌起訴；台北地院審理後今宣判，已認罪的林鄭珊珊、周育蔚、柯錦瑢皆獲緩刑，唯一不認罪的劉信平被重判3年2月。可上訴。

林鄭珊珊被判刑1年10月，緩刑3年，支付公庫30萬元；周育蔚、柯錦瑢判刑1年8月，緩刑2年。

至於興航董座林明昇，在停飛消息傳出後，第一時間否認停飛，被質疑違反證交法發布不實重大訊息，但檢方查證後認定他當時仍在挽救興航，尚未決定停飛，檢方去年偵結時，一併處分不起訴林明昇、興航財務長楊炫儀、前民航局長張國政等5人。

前年11月21日，市場傳出興航即將停航，興航當天下午發布重大訊息否認此事，晚間再發重訊表示隔天將停航1天，由於當天興航股票爆大量，檢調疑有人趁機賣股避險，當晚展開搜索、約談。

林鄭珊珊因身兼興航法人監察人中興保全的主要股東，在消息曝光前，提前得知林孝信父子正在試圖用辦理聯貸救興航，周育蔚、劉信平、柯錦瑢，則是各自得知興航將停飛的訊息後，在興航公告重大訊息前出脫興航股票以規避損失。林鄭珊珊、周育蔚在偵查時即已認罪並繳回犯罪所得，檢方起訴時就已求處緩刑，柯錦瑢審理時也認罪。

唯一不認罪的劉信平主張，他先前就已與朋友聊到興航營運似乎出狀況，去年11月21日上午他看到網路消息稱興航訂位系統鎖死、不能訂位，他隨即依旅行社對航空業的專業了解而出脫興航股票，賣股時間早於知悉興航即將停飛的消息之前。但合議庭不採信，認定他有罪。