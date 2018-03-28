游男濫墾山坡地3萬平方米 造成嚴重水土流失被訴

2018-03-28 10:41

［記者楊政郡／台中報導］台中市游姓男子104年12月間起，雇請不知情工人，到和平區雙崎段7筆原住民保留地，屬山坡保育地或農牧用地，未經國有產財局、原委會及土地所有人同意，大興土木，蓋了一棟佔地45坪磚造平房自住，及佔地3萬8360平方米的茶園及農路，106年6月中部豪雨造成嚴重坍方，崩塌40米深、達600平方公尺的土石流失，台中地檢署依違反水土保持法起訴。

起訴書指出，游嫌（54歲）是台中市西區民眾，104年12月間到和平區雙崎段發現一大片山坡地，未經任何申請及土地所有人同意（包括國有財產局及私人），僱請不知情工人，將原林地上的林木、芒果樹、芒草等移除，還把其中一筆隆起山坡地剷平，然後蓋了一棟佔地45坪磚造平房自住，持續開墾農路、灌溉水線，種植面積達3萬8360平方米的茶樹。

但這7筆土地上原有的植被，如芒草、樹木、桂竹等都有防止雨水沖刷的功能，游嫌開墾後表土裸露，遇雨水沖刷極容易流失土石。

106年6月間中部地區連續大雨，其中一筆就出現崩塌40米深、達600平方公尺的土石流失，法務部台中市調查處調查官在當地進行另案調查時發現，另行簽案偵辦，報請中檢指揮而查獲。

被告坦承無合法使用權，也未取得所有權人或保管人同意逕行佔用，被告有偽造文書及詐欺前科，5年內再犯屬累犯，起依法加重其刑。