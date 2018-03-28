男被痛毆倒地警救援 一查竟是通緝犯

2018-03-28 10:24

〔記者劉慶侯／台北報導〕26歲楊姓男子，昨日深夜在台北市錦州街突然遭近十名黑衣人擋路圍毆，被痛毆打倒在地。警方據報趕到現場時，涉毆人者早已一哄而散。

警方立即協助送醫救治，楊男僅多處手腳挫傷，但警方查證對方身份時，卻發現楊男為新北地院檢察署發布的竊盜通緝犯，隨即帶所偵辦。

警方調查鬥毆發生原因，楊男供稱因欠鄧姓男子1萬2000元，27日晚間邀約協商，他因當下無法支付，才遭鄧男率眾毆打教訓，但他表示暫時不提告訴。不過，警方通知涉案鄧男等人到案說明，全案將依違反社會秩序維護法案件後續作裁處。