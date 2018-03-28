被分手恐嚇公布性愛片 獲小女友母親原諒判緩刑

2018-03-28 09:33

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市林姓男子，與未成年女友小花交往，兩人相約在汽車旅館翻雲覆雨，林男還將過程全部錄下當作紀念，沒想到，小花向林提出分手後，卻是惡夢的開始，林開始拿著性愛片，威脅如果分手，將把影片Po網分享，小花心生畏懼報案，全案法院審結，審酌小花母親當庭原諒被告，依違反兒童及少年性剝削防制條例，判緩刑3年。

林姓男子與未成年的小花為男女朋友，兩人於105年7月相約夏威夷汽車旅館偷嘗禁果，林男還用iphone手機將過程全部錄了下來，想當紀念，但隔年7月，小花向林提出分手。

林因心生不滿，開始透過Line傳送「影片我已經請人馬賽克了」，「我的部分已經馬賽克了標網路標題會打宜蘭大破麻」、「照片我已經傳送出去了」、「影片部分過幾天就要傳了」，「叫你三個哥哥都出來也沒關係、老子一搶一個、配你們三個我也是賺」、「影片我不可能不傳」等訊息恐嚇小花。

小花因心生畏懼報案，警方遂持法院核發搜索票，到林男家中搜索，當場扣得電腦主機1台、隨身碟1個及手機1支等物。

全案法院審結，考量被告與被害人原為男女朋友關係，因生感情糾紛，一時情緒無法調適而為前開犯行，且其與被害人之母已於本院調解成立，被害人之母當庭表示原諒被告，並請求法院給被告一次機會等情，依違反兒童及少年性剝削防制條例，判處林有期徒刑8個月，緩刑3年。