新化老街餅舖突竄火 祖孫3人逃頂樓獲救

新化老街上的知名餅舖今晨突竄火煙，消防人員獲報後，趕抵現場灌救。（記者萬于甄攝）

2018-03-28 09:35

〔記者萬于甄／新化報導〕台南新化老街一間米菓舖今晨突竄火煙，鄰居發現後趕緊報案，而屋內一對60多歲周姓夫婦及就讀大學的孫子則跑到頂樓等待救援，所幸3人被救出後僅婦人因嗆傷送醫，並無大礙；消防人員獲報趕抵現場後，火勢隨即被控制，詳細的起火原因有待進一步調查釐清。

消防局今晨約7點接獲報案，新化老街上的泰香餅舖竄出濃煙，派遣新化、南科、新市、保西、永康、大灣等消防分隊14車31人前往灌救；消防人員抵達時，發現周姓屋主夫婦及其孫子正在頂樓等待救援，趕緊用雲梯車將人救下，所幸僅婦人嗆傷送往新化分院治療，其餘並無大礙。

新化老街建物許多都擁有歷史文化，而泰香餅舖也是知名老店，周姓老闆被救出後憂心忡忡，因餅舖被燒的面目全非，擔心「明天的貨出不來該怎麼辦」。

周姓老闆說，平時早上7點已準備做餅，怎知今天稍微晚一點，就發生意外，疑似是一樓的電線走火釀災，房子前棟都被燒毀，後棟還不知情況。

台南市消防局第四大隊副大隊長蘇偉誠指出，初估燃燒面積約60平方公尺，火勢也沒有延燒到隔壁，詳細的起火原因及財物損失有待進一步調查釐清。