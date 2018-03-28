憲兵迷戀同梯女兵 酒後告白竟變成拉進廁所性侵

2018-03-28 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕一名在憲兵隊服役的羅姓男子因愛慕同梯女兵，某次與一群友人到KTV歡唱時喝酒壯膽，將女兵帶到外面樓梯間告白，羅男親吻女兵，隨後還上下其手試圖性侵，事後羅男被依強制性交未遂罪起訴。

根據《蘋果日報》報導，23歲的羅男與被害女兵為同梯同袍，羅男對女兵頗有好感，但女兵已有男友，不過兩人朝夕相處、無話不談成為好友。在去年8月20日，女大兵與3名女同事一同前往KTV唱歌，羅男與對方連繫後，也找了1名男同事一起前往歡唱，6名軍人便在包廂內喝酒歡唱。

不過，羅男在飲酒後，想藉酒壯膽拉女兵到KTV樓梯間想告白，不過羅男卻先親吻女兵，還撫摸對方，一開始女兵委婉拒絕，但羅男將女兵拉到一旁女廁後將門反鎖，扯掉女兵的內衣後強吻對方胸部，還掀起裙子、隔著內褲撫摸下體，羅男一連串的舉動讓女兵崩潰大哭，這時羅男才驚醒。

事後女兵將遭遇告訴同事，並向上級報告，北檢開庭時，羅男坦承當天向對方告白有親吻、撫摸對方，想和她發生性關係，不過羅男否認違背女兵意願，辯稱他親吻對方時她也有回應，在廁所內的親密動作對方也沒有反抗。至於女兵會哭泣，羅男稱她是想到男朋友，且當她哭泣後自己就沒有更進一步的舉動。

不過據當天一起歡唱的同袍友人指稱，當天兩人離開包廂後女兵單獨先回包廂，當時追問女兵發生什麼事，女兵只說兩人吵架，事後回營區後女兵才說自己差點被羅男性侵，檢察官因此依照相關事證，依犯強制性交未遂罪起訴羅男。