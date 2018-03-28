詐貸2億！檢方聲押印象飯店董座林原廣

2018-03-28 06:55
台北城飯店外觀。（取自Google）
〔即時新聞／綜合報導〕印象台灣飯店集團董事長林原廣被控4年前涉嫌以台北城飯店需要裝潢名義，透過負責裝潢工程的大都會機電工程公司取得不實發票憑證，向安泰銀詐貸2億元來填補資金缺口，《中國時報》報導，檢方漏夜偵訊，今天清晨向法院聲押林原廣。
《中國時報》報導，檢調26日晚間拘提林原廣與執行董事廖婉瑩2人到案，懷疑詐貸2億元資金最後回流到林原廣與廖婉瑩2人手中，全案朝詐欺、違反銀行法、商業會計法等罪方向偵辦。
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台北城飯店外觀。（取自Google）
〔即時新聞／綜合報導〕印象台灣飯店集團董事長林原廣被控4年前涉嫌以台北城飯店需要裝潢名義，透過負責裝潢工程的大都會機電工程公司取得不實發票憑證，向安泰銀詐貸2億元來填補資金缺口，《中國時報》報導，檢方漏夜偵訊，今天清晨向法院聲押林原廣。
《中國時報》報導，檢調26日晚間拘提林原廣與執行董事廖婉瑩2人到案，懷疑詐貸2億元資金最後回流到林原廣與廖婉瑩2人手中，全案朝詐欺、違反銀行法、商業會計法等罪方向偵辦。