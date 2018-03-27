3/27 今彩539頭獎開出1注！大樂透頭獎摃龜

2018-03-27 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月27日）開獎的第107000029期大樂透頭獎摃龜；第107000074期今彩539頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由高雄市左營區重信路487號的「吉祥如意彩券行」開出。

第107000029期大樂透中獎號碼為：「13、15、24、30、38、40，特別號：44」頭獎、貳獎皆摃龜；參獎共26注獲得，每注可得7萬6333元；肆獎共81注獲得，每注可得1萬5751元；伍獎共1552注獲得，每注可得2000元；陸獎共2065注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬1110注獲得，每注可得400元；普獎共2萬9296注獲得，每注可得400元。

第107000029期49樂合彩中獎號碼為「13、15、24、30、38、40」，四合摃龜；三合共80注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3174注中獎，每注可獲得1250元。

第107000074期今彩539中獎號碼為「01、06、14、35、38」，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元；貳獎共133注獲得，每注可得2萬元；參獎共5610注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬4304注獲得，每注可獲得50元。

第107000074期39樂合彩中獎號碼為「01、06、14、35、38」，四合4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共243注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5198注中獎，每注可得1125元。

第107000074期3星彩中獎號碼為「033」，正彩共20注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000074期4星彩中獎號碼為「2879」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」