酒店經紀揪小姐開毒趴 公司：會用「自己的方式」處理

2018-03-27 21:21

〔記者王捷／台南報導〕方姓酒店經紀在KTV包廂開毒趴，還揪空班酒店小姐到場助興，警方獲報後，在包廂桌上發現10包K毒及搖頭膠囊18顆，據了解，其中一名中性打扮的施姓女子自稱毒品都是她持有，但方男加入毒趴的消息傳到所屬酒店經紀公司後，公司成員表態，他對毒品相當感冒，酒店經紀持毒屬實，會用自己的方式處理，也不會讓經紀、小姐再使用公司名號。

27日清晨6點左右，警方接獲線報，店家發現包廂內飄出K毒臭味，警方派員到場查緝，一進入包廂就發現10包K毒大剌枴擺桌上，立刻斥喝現場7人不要輕舉妄動，將4女3男視為毒品共同持有人，帶回警所偵訊。

當時還有3名遲到友人聚集在KTV，見到方男等人被上銬坐進警車，還私下向警方透露，還好自己遲到，沒有進入包廂。初步驗尿後，方男與另外1男2女尿液呈陽性反應，其中一名中性打扮的施姓女子，坦承毒品都是她自己要吸食，與他人無關，訊後警方將施女依持有毒品移送，方男與另外1男1女則是依吸食毒品，將另外驗尿檢驗結果。

得知自家經紀吸毒，經紀公司成員說，公司向來反對酒店經紀吸毒，經紀、小姐一染毒，常會引起不必要的糾紛，由於經紀人數多，公司內部會自行清查，如果屬實，將會把這名經紀人找出來，用「自己的方式」處理，不會讓經紀與小姐再使用公司的名號。

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