尋人高手警神助攻！他找失聯33年同梯 通話認出無緣的姊夫

2018-03-27 21:55

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市海山警分局尋人高手蔡淑女近來協助藝人周丹薇找到來台失聯的表姪女，新聞曝光後，新北市凌姓男子慕名找上蔡淑女，希望尋找「無緣的姊夫」─失聯33年的同梯，蔡淑女透過人名、戶役政資料比對，總算找到遷址的楊姓麻吉，凌男高興地在電話中相認，相約與另外上百位同梯聚會。

54歲凌姓男子26日來到海山分局，求助防治組尋人高手蔡淑女，凌男說他要找33年前在陸軍服役的同梯，3年來透過臉書一個一個找，LINE群組也累積到143人，大家近來每年聚會，唯獨最好的麻吉「阿吉」持續失聯，他希望今年大聚餐時，同袍們準備將會場布置成當年部隊場景。

凌男抱著一絲希望，求助蔡淑女，他說，阿吉是高雄鹽埕區人，還取了菜市仔名。蔡淑女土法煉鋼，從凌男提供的合照，以人臉逐一比對了60多人，找到可能是阿吉的男子，致電告知，他的同梯凌男在找他，阿吉卻說，「你說的我都不知道，是詐騙集團嗎？」隨即掛斷電話。

蔡淑女答覆凌男說，找到可能是阿吉男子，但對方誤認警方是詐騙集團，蔡淑女要凌男回到警局聯繫阿吉，凌男與阿吉通上電話時，阿吉也記憶模糊，直到凌男提示「姊夫，我是你無緣的舅仔啦！」阿吉在電話那端叫了一聲「當兵的舅仔」，兩人頓時打開話匣子，互留電話，更相約4月14日與同梯們重回部隊聚餐。

阿吉隨後也興奮地告知蔡淑女，詐騙太多，所以選擇不相信，回絕省事，直到同梯凌男喊他「姊夫」，他秒想起當年往事，認出同梯。