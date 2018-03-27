國民參審強盜案…國民法官判無罪 職業法官判有罪

2018-03-27 22:53

〔記者李立法／屏東報導〕今年第一場國民參與刑事審判模擬法庭今天（27日）在屏東地方法院登場，由多位隨機抽籤選任的國民法官及職業法官共同審理一起強盜案，下午辯後，晚間分別交由國民法官評議及加入職業法官評議，雖被告均獲判無罪，但職業法官多半認為有罪。

屏東地院說，模擬審判程序依司法院提出的「國民參與刑事審判」草案為範本，由各鄉鎮市公所推薦200多位國民法官人選，再透過電腦抽籤從中選出30人，通知今天蒞庭，由院檢依案情利害關係選任6位國民法官、3名備位國民法官與3名職業法官共同審案。

審判長簡光昌說，辯後第一輪由6名國民法官及3名職業法官評議，有罪認定須達2/3（含）以上票數，其中應包括一名職業法官，否則即為無罪，第二輪評議刑度，從主張最高刑度者開始評起，過半數同意即定刑。

今天模擬法庭辯後先由6名國民法官及3名備位國民法官評議，第一輪6人主張無罪，3人主張有罪，無罪票數達2/3，認定無罪，無須進行第二輪刑度評議，接著再由6名國民法官及3名職業法官評議，第一輪6人主張無罪（其中包括一名職業法官），3人主張有罪（包括2名職業法官），無罪票數達2/3，也是無罪認定，無須進行第二輪刑度評議。

本案若依目前審判制度，合議庭3個法官中，其中有2人主張有罪，即過半認定有罪，但今天經由參審制的評議結果卻是無罪，地院將作成記錄送交司法院探討兩種制度間的審判差異。