獨家》養小三性侵女兒還出賣她 妻子怒休壞丈夫

2018-03-28 00:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕面對一個壞事做絕的老公，堅毅的妻子唯有走上法庭休掉他！

新竹張姓男子婚後就殺死人入獄服刑，坐牢10年出獄後，不顧獨力撫養4個小孩苦等的妻兒，竟冒用妻子名義讓她空頭公司鉅額負債與稅款，還離家出走吸毒入監並與小三生下一子，未成年的女兒見父親遠離，才向師長吐露遭獸父性侵的不堪往事，妻子憤而走上法庭休夫，新竹地院判准。

林女說，2000年結婚後育有4名子女，張男婚後2年即因傷害致死罪入獄，2012年才假釋出獄，先生服刑期間，她獨力扶養子女，兼差好幾份工作，一心等待先生出獄，希望夫妻能共同改善困境，然先生回家不久又故態復萌，出獄後曾任職某公司，竟因主管要求，竟冒用她名義做2家空頭公司負責人，欠下巨額負債及稅款，而接到法院執行命令通知時，始知自己遭枕邊人出賣。

林女痛斥先生實已完全不顧妻兒死活，2015年起就很少回家，然後離家未歸，又因染毒入戒治所，另與小三生下一子，且申報於戶口內。

此外張男竟曾性侵自己未成年女兒，因張男離家出走，女兒始敢向學校求救，林女說自己至此已瀕崩潰，實已無法繼續與張男維持婚姻，因此訴請離婚休夫。且她自始即獨力照顧4名子女，先生入獄服刑10年，出獄後不久又離家，從無一日曾盡人父之責，甚以如禽獸之舉對待女兒，顯難期待其日後善盡保護教養之責，因此請求法官判給她4名子女的監護權。

更令人心痛的是，兒子作證說，曾經有次想知道爸爸在哪兒，要求媽媽帶他去找爸爸，結果媽媽跟他在小三家門口站了好幾個小時，後來爸爸出來看到媽媽，竟揮拳就打，讓他對父愛的幻想頓時破滅。法官最後判准離婚，並將4個孩子的親權都判給林女。

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