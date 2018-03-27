獨家》男出差中國被斷音訊 妻撂話「不願見面，離婚！」

2018-03-27 20:32

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕吳姓女子婚後與先生張男爭吵不斷，趁張男到中國工作時，切斷一切通訊，張男還是透過臉書才能與妻子聯繫，結果妻子竟撂話不願再見面，要就向法院休妻，還在簡訊侮辱他是「狗、小人、無良變態、異常無良人」，新竹地院認為夫妻情愛盡失，已無回復可能，判准離婚。

張男說，與吳女2010年登記結婚，約定住在新竹市租屋處，婚後不久夫妻經常因瑣事爭吵，他2013年間因工作去中國期間，吳女竟將手機號碼變更，且不願讓他再回租屋處，從此音訊全斷，至今夫妻已有4年未同居，完全未聯絡見面，他曾透過臉書私訊聯繫妻子，希望能出面商議未來婚姻生活規劃，然妻子竟撂話「不願再見面，要就向法院訴請離婚」，因此他決定訴請離婚。

張男姊姊出庭作證說，她只在結婚喜宴當天第一次見到弟媳，其他時間就沒接觸過，但喜宴的隔天早上，不知為何原因，弟媳一早起床就衝出門，弟弟就在後面追，要載弟媳回新竹，弟媳要走也沒打招呼。

結婚後弟媳從沒到婆家拜訪公婆，連母親2011年過世，弟媳也沒出面，甚至打電話關心也沒有，好像這個人就此消失了。

她說弟弟與弟媳剛結婚的前兩三年有共同生活，但一直吵架，有次弟弟把衣服搬到她在台北的家，她問為何搬這麼多東西，弟弟說夫妻吵的太離譜了，太太要他搬出去。

法官檢視吳女傳給張男的簡訊，發現都在侮辱他是「狗、小人、無良變態、異常無良人」，並認為自己遭受張男糟蹋，法官認為夫妻雙方情愛盡失，已生嚴重破綻而無回復可能，因此判准離婚。