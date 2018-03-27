婦人遊淡水離奇陳屍三芝路邊 最後身影曝光！

2018-03-27 19:29

〔記者王宣晴／新北報導〕63歲的蕭姓婦人日前與家人到淡水老街遊玩，但晚間卻走失，家人著急報案，不料半小時後，蕭婦被民眾發現倒臥在距離淡水老街10公里的三芝路邊，已無生命跡象，送醫後不治身亡，但蕭婦身上並無外傷，家屬質疑死因不單純，檢警也將解剖相驗，並持續調查蕭婦生前行蹤。

警方調查，家住三重的蕭婦患有輕度憂鬱症，大兒子為了帶母親散心，本月25日母子倆一同前往淡水老街遊玩，但晚間6時許，蕭婦突然情緒低落，向兒子表示「想吃魚酥」，跟隨兒子穿過小巷子往渡船頭方向前進，當兒子回頭查看時，蕭婦已消失在人群中。

心急如焚的蕭兒四處尋找，1小時後仍找不到母親，才趕緊打電話報案，淡水警方獲報後發動協尋，晚間7點30分，蕭婦被民眾發現倒在距離淡水老街10公里遠的三芝大片頭工業區路邊，已經失去生命跡象，送醫後仍不治身亡。

蕭婦兒女向警方表示，母親僅有憂鬱症病史，但從未向他們表示有輕生念頭，懷疑母親死因不單純，蕭婦女兒更在臉書社團PO文，尋找曾拍到母親身影的行車記錄器或監視器畫面。

蕭婦女兒在臉書貼文中表示：「怎麼樣都不明白，為何媽媽會突然失蹤，一個小時後又出現在三芝，且已失去生命跡象。」更誓言：「媽媽這樣死的不明不白，我們子女都很想念他，一定要替他查出真相。」

警方調閱監視器後發現，蕭婦與兒子走散後朝淡水捷運站方向前進，與陳屍地點不同方向；而蕭婦的最後身影則被路過的公車行車記錄器拍下，當時身無分文的蕭婦獨自走在路邊，並未搭車。

但因淡水老街人潮眾多，增加調閱監視器難度，尚無法釐清婦人走失路線、中間與何人接觸；檢警今日相驗遺體，發現蕭婦身上並無明顯外傷，但家屬對於死因有疑慮，將擇日解剖，釐清死因。

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