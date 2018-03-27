斗南火車站失火？ 後方竹林烈焰濃煙竄天虛驚

斗南車站後方竹林失火，斗南鎮上民眾一度以為是車站火災，虛驚一場。（民眾提供）

2018-03-27 18:55

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南火車站後方一片竹林今天下午6點左右發生火警，火勢猛烈，民眾一度以為是火車站火災，斗南消防分隊到場灌救，時值下班交通尖峰，斗南派出所則有3名員警在現場交管。

今天下午6點左右，斗南車站後方舊社里一片竹林突然起火，熊熊烈火加上濃煙竄天，斗南街上居民發現以為是火車站起火；斗南車站說，火災發生地點在候車月台後方，並不影響火車行駛。