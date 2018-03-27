蝶戀花翻車33死 與領隊妻調解破局

2018-03-27 18:11

〔記者黃捷／台北報導〕蝶戀花旅行社遊覽車去年2月在國道翻覆，造成33死11傷慘劇，刑事部分，檢方已處分負責人周比蒼、周繼宏父子不起訴確定。民事部分，已故導遊蕭如進的妻子黃美英，原希望能以200萬與蝶戀花、友力通運和解，但對方沒有接受，調解破局，全案已進入審理程序。

事故發生後，罹難者家屬控告蝶戀花、友力通運負責人及員工等8人業務過失致死，士林地檢署認定事發主因是司機康育薰超速，但因他已死亡，只能處分不起訴，其於被告也因罪證不足，獲不起訴；家屬提再議也遭駁回，據了解，目前已向法院聲請交付審判，這將是最後的救濟途徑。

黃美英曾在記者會上哭訴，丈夫日薪一天800元，有時會加上茶水費500元，工時卻超過10小時，丈夫簽下的契約是臨時工，甚至沒有勞健保；黃美英因此提告，向蝶戀花、友力通運求償職災補償金。

士林地院今開庭，黃美英在律師陪同下出庭，友力負責人黃河清也親自到場，周比蒼父子一如往常，僅由律師代表出庭，不過，黃河清反映雙方先前郵寄交換書狀，疑似妹妹收到卻沒轉交他，法官認為雙方資料不對等，無法進行辯論，只能諭知下次再續行準備程序。

法官另還提出質疑，指蕭如進應是受雇於蝶戀花，請求友力連帶賠償，恐怕於法無據，黃美英的律師則表示，她們認為蝶戀花、友力是共同雇用蕭如進，未來會再以書狀補充說明。