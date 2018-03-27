走失鬆獅犬竟襲警 警負傷忍痛速逮回

2018-03-27 17:53

［記者陳恩惠／台北報導］台北市陳小姐養了隻雄壯威武、霸氣十足的鬆獅犬「胖胖」，卻在午後溜牠時意外走失，急得一邊找、一邊上臉書尋求同好協助，殊不知，台北市警大同分局民生西路派出所警員李昌哲也是網友，下午與同仁鄧芷琳巡邏時，意外在轄內驚見「胖胖」，當下抓了牠就要回警所，詎料，纏鬥中右手臂遭咬傷，李員儘管負傷仍使出柔道拼勁，將胖胖逮回；當狗主人前來領回時，對於李員感到萬分抱歉，胖胖則對著男主人又叫又跳，顯得相當快樂。

民生所說，家住北市中山區長春路附近的陳小姐，本月23日下午1時將家中養的鬆獅犬「胖胖」鬆綁，讓牠自行外出溜溜，依照平常的習慣，胖胖一定會自行返家，不過陳小姐左等右等都不見胖胖蹤影，立刻外出尋找未獲，下午3時30分緊急得在臉書「鬆獅大聯盟」貼文協尋；有好心網友回報，下午3時在離家2公里外的北市大同區太原路上的日新國小見過。

民生所表示，警員李昌哲、鄧芷琳都喜歡動物，原本就是臉書社團「鬆獅大聯盟」的團友，當日下午4時30分得知社團中急尋「胖胖」的消息時，正巧行經北市重慶北路與歸綏街口，發現走在馬路中央看似無助的奶油色犬，似乎就是陳小姐在公開社團貼文協尋的「胖胖」？立刻上前確認，由於胖胖的體型龐大，完全抓不住，為了逮住牠，李員右手臂不慎被咬傷，但李、鄧2員仍以徒步的方式，拿著雨傘將胖胖趕回300公尺遠的警所「關緊閉」，直到陳小姐的丈夫前來領回。

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