清大狼師舌吻美女博士生 「再審被打槍」判賠20萬定讞

2018-03-27 17:49

〔記者張文川／台北報導〕曾獲得績優教師的清華大學某教授，被控強行喇舌、摸臀並性侵30多歲的美女博士生，雖獲檢方不起訴，清大性平會仍認定構成性騷擾，予以解聘，他提行政訴訟仍敗訴；女博士生身心受創、暴瘦10公斤，提民事求償300萬元，高等法院去年11月判教授須賠20萬元確定，教授不服，聲請再審，高等法院今裁定駁回再審，全案定讞。

女博士生指控，指導教授於2013年9月找她到辦公室討論課程，突然緊抱她強吻約10秒，伸鹹豬手摸她的胸、臀，她推開教授，教授還要求「再抱一次」，直到她大罵「你跟我說這些，會下地獄」才停手；幾天後，教授又在辦公室對她強行舌吻，作勢掀開裙子，她嚇得高喊「我性冷感」，仍遭教授指姦。

女博士生向學校性平會投訴，並向地檢署控告教授利用權勢強制猥褻、性侵，教授向校方反控是女博士生對他性騷擾，指稱女博士生對他有愛慕之意，當天是她主動示愛親吻、緊抱，並提出女博士生當晚傳的「可以讓我偷偷喜歡你嗎？」等示愛字句為證。

教授反控女方性騷擾部分，校方調查後認定不成立。女博士生提告性侵害部分，檢方認定證據不足，處分不起訴，但校方性平會仍認定教授逾越師生分際，已構成性騷擾情節重大，違反教師法與性別平等法，予以解聘；教授提行政訴訟，但去年已被台北高等行政法院駁回。

女博士生另提民事訴訟，主張自己身心受創、暴瘦10公斤，為此休學，要延後好幾年才能取得博士學位，求償300萬元；高院認為，教授利用優勢地位對女博士生性騷擾，使她患病，確應賠償，但考量兩造有情愫，且女博士生無法證明休學和性騷擾有因果關係，因此判賠20萬元確定。

教授不服，向高院聲請再審，高院審理後認定，依據「校園性騷擾或性霸凌防治準則」第7條，教師不得與學生發展有違專業倫理的關係，若發現有發生之虞者，應主動迴避或陳報學校處理；師生地位不對等，學生易對教師產生仰慕之情，教師負有保護學生的義務，若不維持分際，就破壞了校園與學術專業的純淨，違反指導義務、侵害學生權益，因此認定原審判決無誤，駁回再審聲請，不得上訴。