怕怕！「不想被強姦馬上拍裸照來」 彰化少女收到恐嚇私訊

彰化出現恐嚇私訊，恐嚇被害未成年女子如果不想被強姦，就要交出裸照。（記者劉曉欣攝）

2018-03-27 16:53

〔記者劉曉欣／彰化報導〕太可怕了！彰化縣一名未成年女學生突然在手機發現陌生人傳來恐嚇私訊，放話說知道她住何處，會在她回家途中強姦她，如果不想被強姦，「馬上拍裸照來」來，女學生嚇得趕緊報案；不過，私訊帳號沒有照片，警方初步研判嫌犯是亂槍打鳥，隨意傳送訊息。

彰化縣鹿港警分局偵查隊副隊長蕭家亮說，目前已知有3名被害人接獲類似恐嚇私訊，只有這名被害人報案，正全力偵辦中。

網路社群版主黃明昌說，根據版友私訊反映，這名高中女學生在前天早上接到恐嚇私訊，女學生平日生活非常單純，就是上課、下課、回家而已，目前也沒有男友或追求者。她收到陌生人私訊嚇個半死，趕快拿給家人看，決定採取法律行動，不要讓嫌犯繼續躲在網路裡，恐嚇更多的人。

警方初步研判，嫌犯應該是亂槍打鳥隨意傳送訊息，私訊帳號不排除是假帳號或盜用帳號，至於犯罪動機到底是惡作劇，或是以恐嚇手法來取得裸照，將儘快通知嫌犯到案說明釐清。

警方也提醒，發送恐嚇私訊已觸犯恐嚇罪嫌，呼籲民眾若接獲相類似訊息，可主動跟警方聯繫，讓警方找出嫌犯，而其他民眾也不要在網路上轉傳，以保護被害人，避免被害人個資被揭露。