買賣未上市櫃股票涉吸金2.4億 漢唐光電董事長遭起訴

2018-03-27 16:36

〔社會中心／台北報導〕曾捲入美女名醫離婚風波的漢唐光電科技董事長徐國良，被控對外販售漢唐公司未上市股票，以「印股票、換鈔票」等方式，涉吸金約2.4億元；去年11月檢調發動搜索並約談徐國良，訊後將他聲押禁見獲准；台北地檢署今依違反證券交易法將徐國良起訴，在押的徐國良明早將移審台北地院。

檢調接獲不少投資人檢舉，指控徐國良明知漢唐公司並未上市櫃，卻涉嫌美化財報，以「印股票、換鈔票」的方式，對外兜售未上市櫃股票，吸金上看2.4億元；其中有1名曾任職於鴻海集團的女投資者，經友人介紹結識徐國良，落入投資陷阱後，被騙將近1億元，粗估被害人至少上看30人。

檢方認為，徐國良涉違反證交法之財報不實、證券詐欺，以及未經主管機關核准販售未上市櫃股票，去年11月發動搜索及約談後，將他聲押禁見；台北地院考量他有串證及逃亡之虞，裁定將他羈押禁見。

2016年間，徐國良曾被《壹週刊》報導，指其介入美女名醫的外遇醜聞，徐國良還被《壹週刊》封為「膨風富商」，指其自稱是跨國公司大總裁，實際上卻只是小公司的負責人。

徐國良捲入美女名醫外遇風波的消息被媒體揭露後，徐國良即對相關媒體及記者提告，網路上甚至出現「爆料專區」，指徐國良無端遭八卦媒體製作不實報導，造成名譽及公司商譽受損，甚至還發布重金追蹤對象，內容詳列曾報導過其新聞的各媒體主管、主播及記者身分及任職單位，按件高價收購相關人的夜生活、家庭丶家人、工作、交友等照片及資料，一度引起媒體圈的寒蟬效應。