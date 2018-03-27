驚悚！高雄街頭警匪槍戰 網友視角影片曝光

高雄街頭今晨發生警匪槍戰，警方拉出中彈的歹徒陳祈安急救。（記者黃良傑翻攝）

2018-03-27 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市街頭今晨發生警匪槍戰，火力強大的嫌犯陳祈安欲對保大特警開槍未果，最後遭警方開槍還擊給擊斃。由於事發在凌晨，暗夜槍聲大作也格外引起民眾騷動，就有網友錄下這起驚險的槍戰過程，並上傳臉書社團。

臉書社團「爆料公社」PO出多段警匪槍戰的直擊影片，PO文的網友表示，「我當時在睡覺，突然被鞭炮聲（？）吵醒，以為是屁孩半夜在放鞭炮。可是仔細想一下，聲音頻率不一樣，很像槍聲；到陽台看到警車擋在轎車前面，我趕快回屋內拿手機的時候，又聽到2~3聲槍響！」

網友還說，當時2名持槍的員警一直大喊叫趴在地上的人「不要動！」，沒多久就聽到支援的警車過來，影片時間59秒處，警車還差點壓到趴在地上的兇嫌，持槍的員警也大喊要開車的員警小心安全！

從網友PO出的影片可看出，影片有從槍戰現場高處與嫌犯座車後方拍攝，彷彿電影警匪片的拍攝現場，另外，從拍攝影片的位置推測，錄影的網友可能離事發現場僅僅數公尺，而網友在警方尚未控制現場的情況下就近距離錄影，舉止則是相當危險。

網友見狀紛紛留言，「還好歹徒卡彈 真的是神明保佑」、「比玩俠盜獵車手還刺激」、「支持警察開槍！幸好警察沒事」、「這些人的槍只是在欺負善良老百姓，遇到警察一個比一個乖。」、「支持警察開槍！這真的是生死一瞬間」。

網友近距離直擊警匪對峙的情況。（圖擷自臉書「爆料公社」）

網友從高處直擊警匪對峙的情況。（圖擷自臉書「爆料公社」）