關西育賢街高架橋想重生 需先釐清最初的都市計畫設計

2018-03-27 18:20

［記者黃美珠／竹縣報導］已停工3年的新竹縣關西鎮育賢街高架道路工程有無可能「起死回生」？

行政院公共工程委員會主委吳澤成親率營建署官員下鄉實勘，跟縣府、公所座談協調。他直言，監察院的相關調查報告認為原來的都市計畫就欠缺合理性，工程設計遷就前述都市計畫才引發爭議，現在該從源頭去檢討、釐清。縣長邱鏡淳認同，已指派縣府相關局處協助公所，研究是否用都市計畫個案變更方式破冰、解套。

公共工程委員會主委吳澤成是在本月7日下午到關西鎮實勘，隨後跟營建署、縣府、公所舉行行政機機關內部的座談協調，行政院政務顧問黃源慶也全程到場了解問題所在。

縣長邱鏡淳說，吳澤成指示全案應遵照監院所關切的爭議，回歸探討當初都市計畫規劃的合理性，要求營建署、縣政府和鎮公所共同研究，是否以都市計畫個案變更方式，既完成原來的都市計畫道路，也平息民眾的疑慮。

吳澤成在協調會上說，他詳讀監委劉德勳的調查報告發現，監院對這條早在民國63年就做好規劃的都市計畫道路合理性存疑。

他發現原因出在這條計畫道路明顯有7.5公尺的高低落差，而這落差不僅在原始的都市計畫書內，就連後續3次的都市計畫通盤檢討也都沒有被提出來；公所委外的設計單位遷就這樣的計畫內容而做高架工程設計，以致引發民眾質疑、抗爭進而工程停擺，他認為本案要從都市計畫的源頭去檢討，找出育賢街高架橋道路如此設計的相當合理性才有機會被解除列管。

鎮長吳發仁在協調會中說，就是因為這條道路有7公尺多的高差，當地周邊交通也不安全，他希望鎮民能有安全的交通環境，才會去中央爭取經費，不厭其煩一再會勘才來施作，讓鎮民出入都平安。

他說，以前的人都不敢做，嫌麻煩，他勇於承擔。但是現在「你碰到抗爭就不能執行」、「我們國家還能做什麼重大公共工程建設？」所以他才會要當領頭羊，在上次行政院院長賴清德下鄉到新竹縣說明前瞻基礎建設時，當場要求中央行政單位幫忙，看這個對關西鄉親來說算是重大工程的建設案，到底還要不要做？要怎麼做下去？

縣長邱鏡淳受訪說，他很認同公共工程委員會主委吳澤成的看法，所以指示工務、國發、以及交旅處一起協助關西鎮公所評估，釐清育賢街周邊的道路網。

真的非做，雖然目前關西鎮正在做第4次都市計畫通盤檢討，但為免緩不濟急，評估是否專案用都市計畫個案變更來解套，一方面爭取時效，也避免鎮公所被質疑球員兼裁判，無法讓全案回歸理性討論和處理。