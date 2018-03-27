惡犬獸性大發撲身猛咬 男童左手皮開肉綻送醫

比特犬朝林童正面攻擊。（翻攝自臉書社團「湖內人大小事」）

2018-03-27 15:08

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄湖內區文賢國小2年級林姓男童，昨天下午在學校附近玩耍時，突然遭1隻比特犬正面攻擊，由於攻擊力道猛烈，連狗主人也難以控制，短短10幾秒鐘，小男童的左手被咬得皮開肉綻、血流如注，緊急送醫開刀治寮。

附近住家的監視器拍到全程畫面，有網友將影片PO上地方社團「靠北路竹/湖內人大小事」，引發網友一陣熱議。

根據監視器畫面顯示，案發當時林童站在學校風雨球場旁巷弄1戶人家外面，該戶人家飼養的比特犬突然掙脫繩索，正面撲向林童攻擊，林童被逼得一直往後退，隨即跌倒在地，狗主人第一時間雖衝出試圖制止，但比特犬兇性大發，緊咬著林童手肘不放，事發前後不到20秒鐘。由於事出突然，就在附近運動的林父，也來不及制止，等跑到現場，狗主人已將惡犬拉開，林童左手被咬得皮開肉綻，緊急送醫開刀治療。

由於雙方是熟識多年的好友，案發後，雙方態度十分低調，林父並未向警方報案，狗主人也暫時將彼特犬寄養他處避風頭。

因案發地點緊鄰文賢國小附設幼兒園，有家長擔心惡犬或流浪狗攻擊幼童，校方在晨會時向老師說明事件發生經過，並請導師提醒孩子注意安全，同時委請學校保全加強巡邏。

文賢國小學務主任張夏平表示，昨天剛好是學校校慶補假，全校師生都放假1天，沒想到竟發生此意外，校方已拜託飼主務必將狗栓好，或戴上狗罩，千萬不要再發生咬人事件。