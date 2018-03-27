火山爆發了怎麼辦？ 北市首度兵棋推演

台北市首度將火山爆發納入年度防災演練。（記者姚岳宏翻攝）

2018-03-27 14:47

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市一年一度的大規模防災演練，今年首次將「火山爆發」列入計畫中，昨進行兵棋推演，市長柯文哲親自主持，消防局指出，火山噴發前會有徵兆，可準備的時間較長，預警工作更形重要；根據各國實際應變案例，只要事先有詳實預警、疏散規劃，加上確實執行，可大幅減低傷亡。

台北市消防局表示，由於「大屯火山群」已屬國際火山學會定義的「活火山」，此次模擬大屯火山觀測站，發現小油坑一帶，火山活動較過往頻繁，也有異常的氣體噴發活動，部分區域二氧化碳、溫泉溫度、酸鹼值及電導度均出現明顯變化，且有熔岩流出，發布火山災害預警訊。

各防救災單位接獲通報立即進行整備，後續因熔岩大量噴出影響範圍擴大，且鋒面靠近下起大雨造成大量火山泥流沖落，大量民眾需進行疏散及收容安置，加上火山灰影響用水及造成空氣品質，其他地區民眾的生活也受到影響，由此深入推演火山災害可能遇到的相關議題。

消防局指出，雖然規劃兵棋推演，並落實在實兵演練，但仍有很多問題應特別注意，例如大量人群疏散後也會衍生出收容安置問題，雖然有規劃防災公園，但火山灰的影響不適合室外收容，一定選擇室內收容處所，學校會是優先選擇地點，所以收容處所環境及設施一定要符合災民需求，不能讓災民變成難民。

消防局提到，台灣沒有火山噴發應變經驗，但鄰近的日本、菲律賓或其他國家的火山應變經驗，就可以借鏡及學習，這次是全國第一次有政府機關將火山災害納入防災演練項目，由這次的推演也發現應變要注意預警、管制、疏散與收容安置及火山灰的處理，市府各單位，也會持續精進目前的應變機制，預先研擬因應對策，由這次的推演發現問題、解決問題，才能讓整體防災機制更加周延。