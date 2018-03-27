國道今起5天加強抓超速 網傳大執法公文是真的！

國道警方從今天起在高速公路加強取締超速。（資料照）

2018-03-27 14:36

〔記者湯世名／彰化報導〕真假？最近在網路臉書、Line群組流傳一份來自國道公路警察局的公文，將從今天起至31日辦理3月份第2次「加強取締超速違規」，且明訂3種取締項目，而該項工作並列入專案績效評核與行政獎勵，不少民眾看到這份公文時都好奇「真假」？國道警方今天表示：「是真的！」呼籲用路人國道開車應遵守行車時速，以免受罰。

這份網路流傳的公文來自國道公路警察局，實施日期為3月27日至31日，實施時間從凌晨零時起至晚間12時，取締項目為行車速度超過20~40公里、嚴重超速逾40~60公里、嚴重超速逾60公里以上共3項。

該項工作並列入專案績效評核與行政獎勵，「巡邏勤務」取締車速逾20~40公里，每10件即嘉獎1次，「測照勤務」取締，每20件即嘉獎1次；「巡邏勤務」取締嚴重超速逾40~60公里，每3件即嘉獎1次，「測照勤務」取締，每6件即嘉獎1次；「巡邏勤務」取締嚴重超速逾60公里以上，每1件即嘉獎1次，「測照勤務」取締，每2件即嘉獎1次。

這份公文在網路上瘋傳，不少民眾都在問公文到底是「真或假」？有人說：「一定是假的，警方的公文怎麼可能會外流？」但也有民眾認為「是真的」，因為公文上還有警方的簽名與單位印章。國道警方今天也出面表示這份公文的確是真的，呼籲用路人國道行車千萬不要超速，以免輕者瘦了荷包，嚴重者害己害人。

國道警方從今天起在高速公路加強取締超速。（記者湯世名翻攝）