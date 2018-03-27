愛慕同學霸王硬上弓 男大生吃官司

2018-03-27 14:56

［記者楊政郡／台中報導］林姓大學生向女同學「Susan」（化名）表達愛意後遭婉拒，竟利用小客車上鎖拘禁「Susan」，強脫絲襪及內褲，雖性侵未遂，台中地院仍將林姓男大生判刑2年、緩刑5年，且要賠償「Susan」20萬元，緩刑期間付保護管束。

判決書指出，林男與「Susan」是大學同學，林男、「Susan」及不知情顏同學106年4月8日晚上到西屯區「阿曼王國酒吧」飲酒、聊天，到翌日凌晨時分，顏同學先行離去，林男即對「Susan」表達愛慕之意，但太過突然「Susan」反而心生畏懼，表示想搭乘計程車離去，但「Susan」發現包包還在林男車內，只好與林男到停車處準備拿取包包。

不料，凌晨2時許，路上已無人煙，林男心懷不軌，竟在「Susan」進入車內後突然上鎖，拘禁在車輛後座，以身體優勢將「Susan」押在下方，不顧抵抗，將「Susan」褲襪及內褲脫掉意圖性侵，幸好「Susan」乘機開車門並大聲呼喊，經路人上前搭救並報警處理。

法官審酌被告素行良好，僅因飲酒後思慮未周，一時情慾失控，且犯後業坦承犯行，態度尚佳，過去與被害人具有相當程度之交往，雙方已和解，承諾分期給付方式賠償甲20萬元，已實際賠償12萬元，法官願意給予機會，6個月內向公庫支付20萬元，且按約定給付被害人8萬元剩餘賠償金，判處2年、緩刑5年。