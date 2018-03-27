毒蟲在派出所附近吸毒 民眾檢舉秒被抓

2018-03-27 13:55

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市日前有民眾，撥打電話到松山派出所檢舉，在八德路四段上的一間小賓館有人吸毒，警方一查，賓館竟就在離派出所約800公尺處，馬上派員上門查探，果然發現47歲的陳姓男子在賓館房間中吸食安非他命，當場抓個正著。

警方表示，松山警分局厲行警政署的安居緝毒計畫，要讓轄區中毒蟲銷聲匿跡；上週五派出所接獲民眾電話表示「我要檢舉」，探明地點後，馬上派員前往，到了賓館之後，隔著門聞到濃濃異味，與業者配合入門後，果然發現陳男正在吸食安非他命，當場人贓俱獲。

警方調查，陳男有竊盜、毒品等前科，警方搜索陳男身上及賓館房間四周，查扣毛重1.91公克安非他命2小包、安非他命吸食器1組。

據了解，警政署的「安居緝毒專案」，就是針對隱身民眾住家之間的毒蟲，民眾可以撥打轄內110電話檢舉紀錄、1999市民熱線，而且案件偵破後，警方會保密回覆檢舉人，讓民眾信任檢舉是有用的，不會讓檢舉人曝光。

警方強調，分局持續啟動「安居緝毒專案」，與轄區民眾保持良好互動，將反毒信念深植社區，還會與鄰里長、守望相助隊、社區管委會成員、義勇警察等民間團體辦理反毒座談，建立互信、互惠之友善通報網，要讓民眾徹底了解，「檢舉是有效且安全的」。

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