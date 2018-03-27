BMW撞飛大B機車 肇逃車主被找到：不是我！

肇事的白色BMW右側車身全遭撞凹。（警方提供）

2018-03-27 13:14

［記者陳恩惠／台北報導］昨天深夜11時餘，台北市承德、中正路口的百齡橋頭，發生一起車禍事故，柯姓高職生打工後騎車返家途中，遭闖紅燈的白色BMW轎車當場撞飛，肇禍駕駛未停車還肇逃至600公尺外的巷弄內棄車逃逸，柯男被撞飛後倒地不起，熱心騎士不僅記下車號報警還協助追車，台北市士林警分局循線連絡車主，但他告知「不是我，車借朋友了喔！」警方將通知2人到案釐清責任。

警方說，就讀高職三年級的柯姓男子，上個月剛滿18歲，立刻以打工費用購買有「把妹神器」之稱的黃色BWS機車，昨天深夜打工返家途中，行經百齡橋頭，綠燈起步時，突遭左側闖紅燈的白色BMW撞個正著，柯男彈飛落地，差點遭後方機車追撞，新購置的大B機車翻轉好幾圈後才在10餘公尺外停下；柯男送醫診治，發現左大腿骨折、四肢多處擦傷、門牙斷裂等傷勢，幸無生命危險。

警方說，肇事的白色BMW轎車行駛在中正路上，一路由社子往夜市方向疾行，行經百齡橋頭不僅闖紅燈，就連肇事後也未停下，有熱心的騎士見狀，立刻直起急追，利用行車紀錄器拍下車牌號碼報案；BMW肇事後，右側車身凹陷，前後車輪全部爆胎，警方在車禍現場約600公尺外的巷弄內發現這部肇逃車輛，不過車內已空無一人，警方循線找到BMW車主，他否認是肇禍駕駛，當下澄清說「我的車借朋友了。」還提供友人資料，警方將通知車主與友人到案說明。