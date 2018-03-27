檢察官論壇狂批「萬年二審」 法務部：尚未定案

檢察官論壇出現大量批評文章。（記者吳政峰翻攝）

2018-03-27 12:38

〔記者吳政峰／台北報導〕檢察官改革團體「劍青改」25日披露，法務部將推動「萬年二審」改革方案，即方案實施以前的高檢署檢察官可續留二審，之後的才須參加一、二審輪調制度，引發不少基層檢察官在「檢察官論壇」上狂批，甚至醞釀一同離職，法務部今（27）日澄清「尚未定案」，會審慎評估各界的意見。

「檢察官論壇」僅限檢察官登錄，這兩天出現大量批評「萬年二審」的文章，有人酸「萬年二審的長輩們（高檢檢察官）很爽吧，讓你們繼續享領國家高薪，尸位素餐，日日澆花，做瑜珈做到手抽筋的日子終將保住了」、「法務部長被你們綁架」、「法務部不理我們的投票結果，不把我們當人」、「讓人生厭的法務部」。

也有人說「約定串聯，或許可以對外發表離職聲明」、「一二審輪調制度就這麼幾個人說了算，算甚麼改革？」、「部長要不要出來回應一下」、「部長，你真的可以做出不一樣的決定」，希望法務部長邱太三正視基層心聲。

法務部指出，該方案並非最終結論，尚未定案，對於基層與外界的聲音，法務部都會納入未來評估因素。

本案導火線起於劍青改25日砲轟法務部通過「萬年二審」方案，直指該方案直接否決全國基層檢察官的票選結果，反挑選最被基層唾棄的「萬年二審方案」，其內容為：新制實施以前的「舊二審」檢察官保障不必回任一審，新制以後的「新二審」檢察官才必須回一審，讓目前龐大的二審檢察官人力，名正言順地再也不用回任一審。

劍青改批評，法務部是「偽改革」，甚至計畫將方案拖延到明年度才實施，企圖讓今年8月最後一批升上二審的「幸運兒」，能擠上這班榮膺「萬年二審」的末班車，質疑「部長是否已拋棄了全體基層檢察官 」？