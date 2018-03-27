台中花博反恐 汪汪隊成軍！海報萌翻了

緝毒警犬海報。（記者許國楨翻攝）

2018-03-27 11:54

〔記者許國楨／台中報導〕為了今年11月即將登場的台中花博，台中市警局警犬隊今天正式成軍投入反恐，為了避免太過嚴肅，還需要夠詼諧，最近針對咬捕、緝毒、偵爆三種工作犬設計三款海報在警局臉書曝光，此舉果然吸睛，網友紛紛留言「比被警察追還可怕」、「別讓緝毒犬不開心」，警犬萌樣笑翻網友。

歷經1年的嚴格訓練，台中市4隻警犬日前結業並返回中市警局警犬隊，將各自扮演緝毒、「咬捕」及偵緝爆裂物等治安重責，市警局還為牠們拍攝短片，希望牠們發揮專長之餘，也能擔任「維護治安狗大使」，在今年11月展開的台中世界花卉博覽會等重要活動，以最高規格維護每位市民的安全。

且為了因應即將在今天下午正式成軍的警犬隊，市警局除了公布預演內容，最近也陸續針對緝毒、咬捕、偵爆三種工作犬，設計出「你在我心中重量不一樣，大概兩公斤海洛因」、「盡管跑吧！越快越好，牠最喜歡速食了（咬捕）」及「找炸彈？我看都不用看、用聞的（偵爆）」等三款海報，萌樣破表。

由於海報標語相當詼諧，曝光後相當吸睛，不少網友紛紛按讚也搞笑留言「警犬照片的鼻子還打光，感覺很靈光」、「比被警察追還可怕」、「別讓緝毒犬不開心」，還有網友留言「拿便當誘惑牠」、「超帥，請問單身還是結婚了」，提前為成軍活動炒熱氣氛。