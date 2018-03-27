國民參審模擬法庭 台中地院進行拒卻程序

背對鏡頭者為國民法官候選人，正由辯方律師王俊文進行拒卻程序。（記者楊政郡攝）

2018-03-27 11:28

［記者楊政郡／台中報導］台中地院審理107年度參模重訴字1號（國民參審模擬案件），上午54名到院的國民法官候選人，先隨機抽選17人逐一由法官、檢、辯三方進行「拒卻」程序，台中地院將整個過程直播，讓大禮堂能同步參觀，選出6名國民法官、2名備選國民法官，隨即進行正式審理。

台中地院首件國民參審模擬審理法庭，上午進行國民法官「拒卻」程序，所謂「拒卻」，就是由法官、檢方、辯方，對參審候選人進行詢問及審查，雙方主客觀上選出對自己有利，排除對自己不利的參審員，客觀上挑出明顯有偏見、有預斷的，檢、辯雙方可不付理由的拒絕4次（人），而雙方都同意的就可以擔任國民參審法官。

台中地院審理107年度參模重訴字1號，審判長林森源、陪席張德寬、受命尚安雅，檢察官有宋恭良、劉世豪、張良旭，辯護人楊銷華、王俊文，被告林威（化名）。

台中地院1個多月前通知100名基本資格符合國民，有65名回函表示願意出席，今天則有54名到場，法官先隨機挑選17名，隨即進入「拒卻」程序，其餘候選人則在大法庭，由張道周庭長進行國民參審的宣導。

而整個拒卻程序，法院安排直播與大禮堂同步播出，預計一個上午才能完成，下午就會進入審理。

該案案情概要，林威因不滿陳姓女友提出分手，105年5月20日先以即時通軟體，傳送簡訊「我醜話說在前」、「別讓我把所有事情說出來」、「有本事當仇人」、「你太自私了」等等，當晚又持開山刀，侵入陳女位於西屯區住處，先躲在屋內，翌日凌晨3時許陳女祖父陳大天回家，看到不認識的林威而叫喊，林威竟朝陳大天猛砍數刀當場死亡，陳父聽到叫喊聲過來查看，也被林威砍傷，所幸未發生死亡結果。林威被依殺人及殺人未遂罪起訴。

台中地院進行國民參審模擬法庭上午選出國民法官。（記者楊政郡攝）