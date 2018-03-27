看到正妹吸毒變「咕嚕」 鄉民：吸毒案例「整組壞了了」

看到女鄉民分享閨蜜吸毒慘況，另一位鄉民也分享他所看到的案例，表示吸毒者吸到講話語無倫次，就像「壞掉的機器人『整組壞了了』」。（資料照）

2018-03-27 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕一名女鄉民在兩年半前曾PO文訴說自己的閨密染毒後的驚人轉變，曾引起熱烈討論，而近期這位女鄉民又PO文提及染毒閨密近況，直言在醫院見到閨密時，頭髮、牙齒全都掉光了，活像電影《魔戒》裡的咕嚕。看到女網友閨密的狀況，另一位鄉民也分享看到的案例，表示吸毒者吸到講話語無倫次，就像「壞掉的機器人」。

一名接觸過許多吸毒者的鄉民在PTT八卦板指出，先前曾戒護一名吸毒者去殯儀館看他父親最後一面，但是吸毒者一到現場，除了他媽媽外，全家人都把他當「髒東西」看，後來吸毒者在和他父親的遺體說話時，語調完全沒有抑提頓挫，宛如一台「壞掉的機器人」在說話，鄉民直言：「我看他腦子大概被毒品搞到『整組壞了了』了吧！」

鄉民表示，他也曾經戒護吸毒者去醫院，但是發現全身上下竟然沒幾個地方可以護理師下針，最後只好下針在大腿上，護理師看到之後也說，很少看到吸毒吸到像這樣幾乎沒辦法下針的。這也讓鄉民感慨地說：「若是身邊有人碰毒的話，你們最好就當他死了，因為基本上碰毒的人沒救了。」

另外，這位鄉民也提醒大家毒品的恐怖之處，尤其是俗稱「四號仔」的海洛因是「一碰就死」，海洛因恐怖之處在於它會取代人體能夠得到的所有生理快感，就算十幾二十年不碰，但只要有一天遇到空虛、挫折，一想起海洛因就會跑回去買毒，呼籲大家離毒品越遠越好。

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