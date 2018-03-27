女童被父猥褻獲安置 再爆代課老師「要求上床8、9次」得逞

2018-03-27 11:15

〔記者溫于德／台北報導〕中部一名國小女童被父親猥褻後獲安置，豈料諮商時再度吐露心聲提到，曾被身為代課老師的男友，要求上床8、9次。最高法院就男友部分審理後認為，基於女童前後供述不一，僅認定實際「未違反意願」性交次數為兩次，但考量被告身為人師，應比一般人清楚被害人心智尚在發展階段，竟還利用少女情懷要求性交得逞，惡性非淺，今依兩個「對於未滿14歲之女子為性交罪」，併判8年6月定讞。

判決提到，這名張姓男師自2012年9月到隔年6月底，在南投一間國小擔任社會科與資訊科代課老師，認識當時只有10歲的女童後，透過手機告白成功。

女童諮商時說，男友在她房間直接表明，若拒絕發生關係，會去觀察與她比較親近的同學並傷害；女童因擔心同學受害才未拒絕發生性關係，且男友每次都會以「課後指導功課」為由，進家門發生關係，次數約有8、9次。

女童更說，其中一次令她印象深刻的是，胞兄在某次發生性關係即將結束事前猛敲房門、惹惱男友，雙方因此在房門打開後起衝突，「好像就打了哥哥」，但因她躲在被子裡未清楚看見。男師到案後否認交往，反辯是為了保護遭父親「亂摸胸部或腿」的女同學，才會到女童家中搜證。

最高法院理後認為，女童就發生關係時是否違反意願前後供述不一，最明顯一次是在性評會調查休息前、後；女童休息前先是說，曾對男友表達「好，那就只有一次」，但休息後卻改口稱被威脅，「如果我不跟他做愛的話，就有可能傷害我最要好的朋友」，因此未採信強制性交說法，改認定「未違反意願」性交次數為2次。

但合議庭也說，男師得知女童被猥褻後應直接報警或聯繫班導師、竟未做，反而以蒐證為由進女童家門，顯然有違常情，因此拒絕採信，且身為人師的他，應更知道女童心智尚未成熟，竟還利用少女情懷要求上床成功，今依法併判8年6月確定。