高雄街頭警匪槍戰 駁火影片曝光

高雄街頭警匪槍戰，歹徒拔槍警方駁火影片曝光，警方拉出中彈的陳祈安急救。（記者黃良傑翻攝）

2018-03-27 11:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市大賣場外今晨發生警匪槍戰，傳家屬質疑警方用槍時機，警方公布死者朝警開槍及駁火、救人影像說明，強調特警見後座歹徒陳祈安突然舉槍，並聽見「咔擦」聲，立即高喊「有槍」，警方退後再開槍示警並還擊。

特勤中隊長許金發說，警方共開了22槍，其中近10槍對空鳴槍示警，朝歹徒還擊約6、7槍，過程中停止開槍，並迅速拉走來不及再溜進車內的陳姓駕駛，倖免遭流彈射擊，另開槍多朝駕駛座及輪胎射擊。

特警拉出開冷槍的陳祈安，並壓制另2名歹徒，陳男被拖出車外時已休克，同時對陳祈安給多CPR急救，身中1槍，子彈從左髖骨進卡在右肺，警方檢視他開的改造手槍，子彈已被撞針擊發，疑因底火不足，火藥未全爆，出現「不發彈」狀況。

駁火影片曝光，警匪槍戰場面十分危急、緊張，所幸特警以強勢攻堅與火力壓制，否則一旦其他2名歹徒也開槍射警，恐怕死傷更多，檢警將調查警方用槍過程有無不當。

警方在陳姓駕駛和後座行李箱內，查獲4把短槍、2把衝鋒槍、305顆子彈，其中多達97顆是達姆彈，火力強大，並查扣131.8公克毒品，據調查，死者陳祈安和陳姓駕駛分別有強盜、毒品案通緝。

特警於上述時、地查獲COLT RM22401衝鋒槍2把、改造手槍克拉克17、改造手槍MAUSER HSc Mod.91各1把、改造手槍仿金牛座2把，及子彈共305發，一級毒品海洛因2包重0.4公克、二級毒品安非他命5包127.8公克、吸食器1組，現金新台幣49萬5千元，以及各種槍枝改造工具，全案正向上擴大追查中。

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