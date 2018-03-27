名嘴「趙藥師」強吻女員工 賠150萬、改判緩刑

2018-03-27 10:38

〔記者張文川／台北報導〕普登生技董事長、台灣預防保健協會理事長趙順榮，同時也是家庭保健名嘴「趙藥師」，被控與一名女員工出差時，在高鐵車廂內強行猥褻攬腰、捧臉強吻喇舌2次各10秒鐘，還拉女員工手摸他大腿內側「該邊」（鼠蹊部）；一審依利用權勢猥褻罪判刑1年半，二審期間趙認罪並賠償150萬，獲被害人同意緩刑，高等法院今改判10月、緩刑2年定讞。

趙順榮在網路、媒體、自家相關官網或部落格，慣於自稱「趙藥師」，常以「台灣預防保健協會理事長」名義接受電視、廣播訪問，曾是知名廣播醫藥節目「名醫on call」的講解來賓。舉凡教導民眾正確戴口罩、使用3C產品的眼睛保養、家庭用藥安全，他都能侃侃而談，還在YouTube創立預防保健小講堂，自錄20多支預防保健小講堂影片，還特地雙聲帶錄製國、台語兩種版本。

判決指出，當天趙順榮與小芬同搭高鐵從台北至南部出差，向連鎖藥妝店的藥師介紹產品，下午搭高鐵北返，小芬靠窗而坐，趙途中開始毛手毛腳，伸手摸她手背、與她十指緊扣，她試圖轉移話題將手抽回，卻又被拉回去。

趙得寸進尺，以右手攬她腰拉向他胸膛，將他的耳機塞進她耳裡，突然用力攬緊她，左手將她臉頰壓近他的臉，強行親吻並伸舌「喇舌」約10秒，小芬只能緊咬雙唇反抗，不敢喊叫，「我怕我一叫，他舌頭會伸進來」。

過了台中站，趙再度強行舌吻約10秒鐘，拉她的手撫摸他大腿至鼠蹊部，摸完才放手，小芬不知所措，翻身背對趙裝睡，又被強拉將頭按在他胸膛上，趙還說「這樣比較好睡」。

由於事發時正值年底打考績，被害年輕女員工小芬（化名）當下只想著保住工作，又擔心領不到年終獎金，畏於老闆權勢，不敢在車廂高聲張揚抵抗，勉強隱忍，回家與家人、友人深談整理思緒，2天後決定離職並報警。

趙一審時矢口否認，堅稱在列車上絕未對小芬有任何肢體接觸，乘車期間雙方互動良好，小芬隨時有呼救逃走的機會，他認為小芬要求加薪遭拒挾怨報復，且他是有知名度的公眾人物，背負社會教育的使命責任，不可能自毀名譽。

但小芬說，前一年才加過薪，並未要求加薪。法官調查，此案衍生的勞資糾紛調解會上，小芬堅持只要趙道歉並記載於筆錄，就願意和解，並未要求金錢賠償，且小芬因此罹患非典型憂鬱，有輕生傾向，可見受傷害甚深；小芬歷次審訊作證的說詞細節大致吻合，應非虛構，當下確實有可能畏於權勢而未求救，趙是否會犯案，與他是不是公眾人物無關，判趙1年6月。

二審時趙改口認罪，並願意賠償150萬元，獲小芬原諒，同意讓他獲得緩刑，二審合議庭今天改判10月有期徒刑，緩刑2年，全案定讞。