與咩妹約會聊到忘我 男子遇警下一秒ＧＧ了

2018-03-27 10:27

〔記者許國楨／台中報導〕自稱從事網拍業的羅姓男子上週開車搭載蔡姓女性友人外出兜風，途中違停路旁疑因聊天聊到忘我連警方站到車旁都渾然不知，直到警方拍打車窗才驚覺急得亂塞毒品，結果毒咖啡包及毒梅錠都來不及藏，一下車就露餡。

台中市第五分局松安派出所副所長裘景智當天凌晨帶班巡經文心路四段時，發現一輛白色自小客斜向違停人行道上，因未熄火且車燈未開，警方直覺有異盤查時，32歲的羅姓駕駛遲未下車，一陣手忙腳亂疑似在車內塞東西。

裘員再次喝令其下車受檢時，羅男情急下打開車門，未料一下車裘員立即發現駕駛座椅上遺留1包毒咖啡包，駕駛座腳踏墊上則遺留1顆粉紅色毒梅錠，經以試劑測試分別呈現安非他命及K他命陽性反應。

警方隨即翻找車內，果然又在駕駛座下方查獲1包毒咖啡包（重10.9公克）及2包K他命梅錠（分別為5.55公克及45.06公克），羅男還一度裝傻辯稱，車子是向友人借的，不清楚車內為何會有這些毒品，但因無法交代友人相關年籍及連絡方式最後才坦認持有這些毒品，供稱因染有吸毒惡習，隨身攜帶毒品解癮。

羅男表示，稍早開車搭載蔡姓女性友人外出兜風，途中停在路旁聊天，卻因聊到忘我連警方站到車旁都渾然不知，只能怪自己警覺性太差才會露餡，直呼:「倒楣到家了」；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

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