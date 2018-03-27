世新男大生砍學妹3刀 殺人未遂罪起訴

世新男大生砍學妹3刀，今天被依殺人未遂罪起訴。（資料照）

2018-03-27 10:18

〔記者謝君臨／台北報導〕世新大學英文系陳姓大三男學生，疑因長期追求石姓學妹遭拒，去年12月趁學妹上通識課時在教室外堵人，雙人口角後，陳竟亮出預藏的水果刀追殺學妹3刀，被害人躲進教室求救，所幸張姓助教及其他同學在場，趕緊制伏陳男，並將石女送醫；台北地檢署今依殺人未遂罪嫌起訴陳男。

檢警調查，19歲石女右頸、頭部、耳後遭水果刀劃傷，所幸並無大礙，石女家屬對去陳男的魯莽行為很不滿，堅持提告殺人未遂；行兇的20歲陳男做案後，情緒一度很不穩，甚至有輕生念頭，後來經由家人安撫勸說後才得以製作筆錄，警方詢後將他依殺人未遂罪嫌移送北檢偵辦。

陳男情緒稍平復時透露，當時他去找學妹，但學妹都不理睬他、甚至轉身就走，他氣憤之下，才追過去劃傷學妹，陳男強調當時情緒很激動，「但沒有傷害她的意圖」，事後也感後悔，甚至還想去「探望她」，至於行兇的水果刀則是從家裡拿來的，這段期間都隨身攜帶；北檢訊後聲押獲准。

台北地院法官認為，陳男在今年9至11月間就曾數次騷擾、跟蹤石女，摀住石女嘴巴往後拉、壓制石女，又在相隔僅1個月持利刃刺傷石女，短期內多次主動接近石女進行侵略性的身體接觸，顯然無法控制自身情緒，對石女有強烈攻擊意圖，有反覆實施傷害罪之虞，審理後裁定羈押。