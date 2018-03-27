投資20萬月分紅5萬？ 係騙人ㄟ啦！

2018-03-27 10:04

［記者陳賢義／台東報導］詐騙集團亂槍打鳥，誘拐台東1名65歲鄭姓婦人投資熱門健康食品，誆稱只要投資20萬，每月獲利分紅高達5萬。婦人便心動，財迷心竅的鄭婦不疑有他，臨櫃匯款行跡詭譎，駐行保7警及行員察覺蹊蹺勸阻，「不能說的秘密」露餡破解。

便準備投資匯款。

鄭婦依指示前往銀行匯款，由於不知如何填單，詢問駐行保7員警彭成瑜、李昌和，一開始指稱要匯錢給兒子，而且時間緊迫，央求趕快幫忙填單，2警機靈發現匯款帳號明明是要匯給公司非個人，不斷的關心查證，鄭婦才改口說因身體不好，錢是用來要買健康食品。

保七員警與行員崔慧君小姐、銀行襄理邱瑞隆不斷勸說用20元萬買健康食品，實在貴的不合理，鄭婦又再改口說，錢是要用來投資健康食品，而且非常暢銷熱門，很多人都在買，投資報酬率公司有交代，這個是「秘密」不能說。

保7警和行員費盡口舌解說，鄭婦終於坦承是友人的朋友來電介紹，因為有交情才給予賺錢管道，只要投資20萬，每月獲利分紅至少5萬，她聽了很心動，便來銀行準備匯款。

保7員警與行員勸說這些都是吸金詐騙的手法，只要匯過去，之後會被騙更多的錢，是個無底洞，而且投資20萬，1個月賺5萬，1年可以賺60萬，天下那有這麼好康的事，鄭婦才明白險被詐。