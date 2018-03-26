嘉義失智老翁浴室灌不明液體 昏迷送醫

2018-03-26 22:23

［記者曾迺強／嘉義報導］嘉義縣民雄鄉松山村1名患有阿茲海默症的71歲鄭姓老翁，今晚9點多在浴室突然將多種不明液體裝入瓶內，一飲而下旋即倒地不醒，家人嚇得打119送醫，仍在嘉義基督教醫院急救。

據了解，鄭姓老翁多年前罹患俗稱老人失智症的阿茲海默症，此後多半待在家中，極少外出，他今晚在浴室突然喝下1罐裝有藍色混濁的液體，隨後昏迷倒地；警、消依散落在旁的研判，藍色液體可能是鹽酸、清潔液等不明液體混合而成。

消防人員今晚9點27分獲報，趕抵現場搶救，已將空瓶帶至醫院提供醫師辨識。