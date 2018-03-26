報警恐嚇炸高鐵嘉義站勒索百萬 男子被收押

2018-03-26 21:42

〔記者王善嬿／嘉市報導〕39歲男子王子豪疑似因缺錢花用，昨下午涉嫌從台中市打電話到嘉義市警察局，揚言要在高鐵嘉義站引爆炸彈，恐嚇勒索100萬元，嘉義、台中警方合力將王某逮捕，清查後確認是謊報，今移送嘉義地檢署複訊，今晚8點多檢察官向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

嘉義地方法院庭長兼發言人林坤志表示，被告王某犯恐嚇取財未遂罪，犯罪嫌疑重大，且他自民國93年起到去年，有多次恐嚇、恐嚇取財前科，因在外積欠數十萬債務昨起意犯案，法官認為王某應有反覆實施恐嚇取財犯罪之虞，有羈押必要應予羈押，無禁止接見通信。